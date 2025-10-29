Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Aliança EUA-Japão é crucial para dissuadir 'agressão' da China, diz Pentágono

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/10/2025 06:01

compartilhe

SIGA

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou nesta quarta-feira (29) que a aliança Japão-Estados Unidos é "crucial para dissuadir a agressão militar chinesa".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por sua vez, o ministro japonês da Defesa, Shinjiro Koizumi, confirmou os planos do país de acelerar as metas de aumento dos gastos militares.

Os dois se reuniram após o primeiro encontro presencial entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que abordou questões de defesa.

O Japão, de longa tradição pacifista, adotou uma posição mais militarista diante do agravamento de suas relações com a China.

"Para responder às contingências e manter nosso país seguro, lado a lado com o Japão, esperamos continuar fortalecendo nossa aliança", declarou Hegseth na reunião.

Takaichi, que defende uma postura de linha dura com a China, afirmou na semana passada que seu governo atingirá no atual ano fiscal sua meta de investir 2% de seu PIB em defesa, dois anos antes do previsto. 

O governo dos Estados Unidos, que mantém quase 60.000 militares no Japão, deseja que Tóquio aumente os gastos com defesa, com o objetivo de alcançar os 5% do PIB prometidos em junho por países integrantes da Otan.

O ministro japonês Koizumi confirmou nesta quarta-feira a nova meta de investimento. 

"Adotaremos medidas para alcançar o nível de 2% do PIB neste ano fiscal, mais cedo que o plano original", disse Koizumi a Hegseth em Tóquio.

"Diante da situação em que as capacidades de mísseis melhoraram significativamente na área ao redor do Japão, acredito que é importante reforçar implacavelmente as capacidades de defesa contra mísseis", acrescentou.

kh-aph/mas/pc/fp

Tópicos relacionados:

defesa eua japao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay