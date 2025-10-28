Assine
México realiza operação de resgate após ataques dos EUA contra o tráfico de drogas no Pacífico

AFP
AFP
Repórter
28/10/2025 13:31

A Marinha do México informou, nesta terça-feira (28), que está conduzindo uma operação de resgate após ataques dos Estados Unidos a quatro embarcações que supostamente transportavam drogas no Pacífico, que deixaram 14 mortos e um sobrevivente. 

A Marinha informou em comunicado que a operação de busca e resgate marítimo ocorre a mais de 830 quilômetros a sudoeste do porto de Acapulco e foi realizada a pedido da Guarda Costeira americana.

yug/mar/aa

