México realiza operação de resgate após ataques dos EUA contra o tráfico de drogas no Pacífico

A Marinha do México informou, nesta terça-feira (28), que está conduzindo uma operação de resgate após ataques dos Estados Unidos a quatro embarcações que supostamente transportavam drogas no Pacífico, que deixaram 14 mortos e um sobrevivente.

A Marinha informou em comunicado que a operação de busca e resgate marítimo ocorre a mais de 830 quilômetros a sudoeste do porto de Acapulco e foi realizada a pedido da Guarda Costeira americana.

