Napoli vence Inter e volta à liderança do Italiano

O Napoli recuperou a liderança do Campeonato Italiano graças à vitória sobre a Inter de Milão por 3 a 1 neste sábado (25), no estádio Diego Maradona, no principal jogo da 8ª rodada.

Goleado pelo PSV Endhoven por 6 a 2 no meio de semana pela Liga dos Campeões e vindo de duas derrotas nos últimos três jogos pela Serie A, o time napolitano reagiu em grande estilo diante de sua torcida.

Kevin de Bruyne abriu o placar de pênalti aos 33 minutos e lesionou a coxa direita ao fazer a cobrança. No segundo tempo, Scott McTominay ampliou acertando belo chute de primeira (54').

Pouco depois, a Inter descontou com Hakan Calhanoglu (59') de pênalti, mas André-Frank Anguissa (66') decretou a vitória do Napoli depois de invadir a área e chutar cruzado no canto esquerdo.

Com o resultado, os napolitanos somam 18 pontos na tabela, um a mais que o Milan (2º), que na sexta-feira empatou em casa com o Pisa em 2 a 2.

Por sua vez, a Inter permanece com 15 pontos e cai para a quarta colocação.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Pisa 2 - 2

- Sábado:

Parma - Como 0 - 0

Udinese - Lecce 3 - 2

Napoli - Inter 3 - 1

(15h45) Cremonese - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Torino - Genoa

(11h00) Sassuolo - Roma

Hellas Verona - Cagliari

(14h00) Fiorentina - Bologna

(16h45) Lazio - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 18 8 6 0 2 15 8 7

2. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

3. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8

5. Bologna 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2

9. Atalanta 11 7 2 5 0 11 5 6

10. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

11. Cremonese 10 7 2 4 1 8 9 -1

12. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3

13. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

14. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4

16. Lecce 6 8 1 3 4 7 13 -6

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

19. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5

20. Genoa 3 7 0 3 4 3 9 -6

