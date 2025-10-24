"Estão inventando uma guerra", diz Maduro ante mobilização militar dos EUA

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira (24) que os Estados Unidos estão "inventando uma guerra" com a Venezuela, em meio a um desdobramento militar americano no Caribe, ao qual se juntou um porta-aviões.

"Eles estão inventando uma nova guerra eterna, prometeram que nunca mais se envolveriam em uma guerra e estão inventando uma guerra que nós vamos evitar", disse Maduro em uma transmissão de rádio e televisão.

mbj/jt/cjc/am