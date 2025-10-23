Desenvolvimento 'rápido' e segurança nacional são as metas da China para 2026-2030

O Partido Comunista da China estabeleceu nesta quinta-feira (23) o "rápido" desenvolvimento econômico e o fortalecimento da segurança nacional como dois dos objetivos do próximo plano quinquenal (2026-2030), que definirá a direção política do país, informaram os meios de comunicação estatais.

Os objetivos foram formulados ao término de quatro dias de trabalho a portas fechadas no pleno do Partido, convocado em um contexto de tensões comerciais e estratégicas.

O relatório reconhece que o período é caracterizado por uma "crescente incerteza e fatores imprevisíveis".

O partido propõe escrever "um novo capítulo sobre o duplo milagre do rápido desenvolvimento econômico e da estabilidade social a longo prazo".

Também enfatiza a necessidade de "impulsionar fortemente o consumo e aumentar o investimento eficiente".

O baixo consumo interno é um dos motivos para a desaceleração do crescimento da China, cuja economia cresceu 4,8% no terceiro trimestre, abaixo dos 5% estabelecidos como meta.

Especialistas destacam regularmente a necessidade de impulsionar a demanda interna para reduzir a dependência das exportações, especialmente com a ameaça tarifária dos Estados Unidos.

Os analistas acompanhavam de perto esta reunião do Comitê Central do Partido Comunista, integrado por quase 200 membros e 170 suplentes, em busca de sinais sobre as futuras políticas do gigante asiático.

Segundo a ata da plenária, este órgão dirigente fez um apelo ao desenvolvimento de alta qualidade, ao fortalecimento da independência científica e tecnológica, à melhoria da qualidade de vida da população e à consolidação da segurança nacional.

