China e EUA anunciam negociações comerciais na Malásia

A China anunciou nesta quinta-feira (23) que iniciará nos próximos dias uma nova rodada de negociações comerciais com os Estados Unidos na Malásia, após uma nova escalada tarifária entre as duas maiores economias mundiais.

"Segundo o que foi acordado pela China e pelos Estados Unidos, (...) o vice-primeiro-ministro He Lifeng liderará uma delegação na Malásia de 24 a 27 de outubro e participará de negociações econômicas e comerciais com os Estados Unidos", informou o Ministério do Comércio chinês em comunicado.

A Malásia receberá a partir de domingo (26) a reunião de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que terá a presença do presidente americano, Donald Trump.

Após vários meses de trégua, China e Estados Unidos voltaram a travar uma nova batalha comercial este mês, depois que Pequim anunciou um controle maior sobre as exportações de terras raras e tecnologias relacionadas.

Trump respondeu com a ameaça de impor tarifas adicionais de 100% sobre todas as importações da China e cancelar um encontro com seu homólogo Xi Jinping previsto para este mês na Coreia do Sul.

O presidente republicano, no entanto, explicou posteriormente que espera fechar um "bom" acordo com a China e encerrar a guerra comercial.

Segundo o ministério chinês, as negociações na Malásia abordarão "questões importantes relacionadas com as relações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos".

mya/reb/fox/dbh/arm/pb/fp