Jorge Quiroga promete 'mudança com esperança' na Bolívia

O ex-presidente Jorge Quiroga, candidato à presidência da Bolívia no segundo turno das eleições deste domingo (19), prometeu uma "mudança com esperança", quando se aproxima do fim o período de 20 anos de governos de esquerda.

Quiroga, que exerceu a presidência por 12 meses entre 2001 e 2002, concorre contra o senador de centro-direita Rodrigo Paz, o surpreendente vencedor do primeiro turno em agosto.

"Temos que iniciar um futuro diferente, vem aí uma mudança com esperança", disse o candidato, cercado por seus apoiadores, ao sair da seção eleitoral na zona sul de La Paz.

Quiroga votou acompanhado de seu candidato a vice-presidente, o empresário Juan Pablo Velasco.

O ex-chefe de Estado, de 65 anos, expressou seu desejo de que as filas nos postos de gasolina pela escassez de combustível acabem logo, como prometeu durante a campanha.

"Fico com o coração partido ao ver tantos veículos na fila", afirmou o candidato. Ele pediu aos motoristas que fizessem um esforço por um momento para irem votar.

A Bolívia enfrenta uma grave crise econômica devido à falta de divisas. O governo de Luis Arce esgotou quase todas as suas reservas em dólares para sustentar os subsídios à gasolina e ao diesel.

O ex-presidente promete trazer de volta a moeda americana e os combustíveis ao país antes do Natal, financiados por créditos internacionais.

A aliança política que apoia a sua candidatura, Livre, será a segunda força no Parlamento a partir de 8 de novembro, atrás do Partido Democrata Cristão da Paz.

jac/gta/vel/gv/jmo/rpr

bolivia eleicoes

