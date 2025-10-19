Assine
Juventus perde para Como e fica fora zona da Champions no Italiano

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/10/2025 13:34

A Juventus sofreu sua primeira derrota no Campeonato Italiano neste domingo (19), ao cair diante do Como por 2 a 0, um resultado que deixou os 'bianconeri' fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O time de Turim não vence há mais de um mês, desde a impressionante vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão. De lá para cá, somou cinco empates consecutivos entre Serie A e Champions.

Três dias antes de viajar à capital espanhola para enfrentar o Real Madrid, a Juve está à beira de mais uma crise, e seu técnico, Igor Tudor, está sob pressão.

"O primeiro tempo foi equilibrado, conseguimos algumas coisas interessantes, o segundo foi muito menos convincente", analisou o treinador croata.

"Estou preocupado com o meu futuro? Um treinador deve estar sempre preocupado, porque é pensando assim que ele melhora", acrescentou.

O meia argentino Nico Paz foi o destaque da vitória do Como, a primeira do clube da Lombardia sobre a Juventus desde 1952.

Paz deu a assistência para Marc-Oliver Kempf abrir o placar aos quatro minutos e marcou ele mesmo o segundo na reta final (79'), coroando uma grande atuação individual.

Com a vitória, o Como sobe para a sexta colocação com os mesmos 12 pontos da Juve, que cai para 7º nos critérios de desempate.

Nos demais jogos já encerrados desde domingo, o Bologna (5º) venceu o Cagliari (12º) fora de casa por 2 a 0, enquanto Genoa (19º) e Parma (15º) empataram sem gols.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Lecce - Sassuolo                    0 - 0

   Pisa - Hellas Verona                0 - 0

   Torino - Napoli                     1 - 0

   Roma - Inter                        0 - 1

  

   - Domingo:

   Como - Juventus                     2 - 0

   Cagliari - Bologna                  0 - 2

   Genoa - Parma                       0 - 0

   (13h00) Atalanta - Lazio                   

   (15h45) Milan - Fiorentina                 

  

   - Segunda-feira:

   (15h45) Cremonese - Udinese                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   15   7   5   0   2  18   8  10

    2. Napoli                  15   7   5   0   2  12   7   5

    3. Roma                    15   7   5   0   2   7   3   4

    4. Milan                   13   6   4   1   1   9   3   6

    5. Bologna                 13   7   4   1   2  11   5   6

    6. Como                    12   7   3   3   1   9   5   4

    7. Juventus                12   7   3   3   1   9   7   2

    8. Atalanta                10   6   2   4   0  11   5   6

    9. Sassuolo                10   7   3   1   3   8   8   0

   10. Cremonese                9   6   2   3   1   7   8  -1

   11. Udinese                  8   6   2   2   2   6   9  -3

   12. Cagliari                 8   7   2   2   3   6   8  -2

   13. Torino                   8   7   2   2   3   6  13  -7

   14. Lazio                    7   6   2   1   3  10   7   3

   15. Parma                    6   7   1   3   3   3   7  -4

   16. Lecce                    6   7   1   3   3   5  10  -5

   17. Hellas Verona            4   7   0   4   3   2   9  -7

   18. Fiorentina               3   6   0   3   3   4   8  -4

   19. Genoa                    3   7   0   3   4   3   9  -6

   20. Pisa                     3   7   0   3   4   3  10  -7

jr/jde/cb

