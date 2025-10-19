Juventus perde para Como e fica fora zona da Champions no Italiano
A Juventus sofreu sua primeira derrota no Campeonato Italiano neste domingo (19), ao cair diante do Como por 2 a 0, um resultado que deixou os 'bianconeri' fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.
O time de Turim não vence há mais de um mês, desde a impressionante vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão. De lá para cá, somou cinco empates consecutivos entre Serie A e Champions.
Três dias antes de viajar à capital espanhola para enfrentar o Real Madrid, a Juve está à beira de mais uma crise, e seu técnico, Igor Tudor, está sob pressão.
"O primeiro tempo foi equilibrado, conseguimos algumas coisas interessantes, o segundo foi muito menos convincente", analisou o treinador croata.
"Estou preocupado com o meu futuro? Um treinador deve estar sempre preocupado, porque é pensando assim que ele melhora", acrescentou.
O meia argentino Nico Paz foi o destaque da vitória do Como, a primeira do clube da Lombardia sobre a Juventus desde 1952.
Paz deu a assistência para Marc-Oliver Kempf abrir o placar aos quatro minutos e marcou ele mesmo o segundo na reta final (79'), coroando uma grande atuação individual.
Com a vitória, o Como sobe para a sexta colocação com os mesmos 12 pontos da Juve, que cai para 7º nos critérios de desempate.
Nos demais jogos já encerrados desde domingo, o Bologna (5º) venceu o Cagliari (12º) fora de casa por 2 a 0, enquanto Genoa (19º) e Parma (15º) empataram sem gols.
-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Lecce - Sassuolo 0 - 0
Pisa - Hellas Verona 0 - 0
Torino - Napoli 1 - 0
Roma - Inter 0 - 1
- Domingo:
Como - Juventus 2 - 0
Cagliari - Bologna 0 - 2
Genoa - Parma 0 - 0
(13h00) Atalanta - Lazio
(15h45) Milan - Fiorentina
- Segunda-feira:
(15h45) Cremonese - Udinese
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10
2. Napoli 15 7 5 0 2 12 7 5
3. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4
4. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6
5. Bologna 13 7 4 1 2 11 5 6
6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4
7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2
8. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6
9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0
10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1
11. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3
12. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2
13. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7
14. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3
15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4
16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5
17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7
18. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4
19. Genoa 3 7 0 3 4 3 9 -6
20. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7
