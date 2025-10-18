Arsenal vence Fulham e mantém liderança; City segue em reação

Um gol de Leandro Trossard no segundo tempo deu ao Arsenal a vitória por 1 a 0 sobre o Fulham fora de casa, neste sábado (18), e manteve o time do técnico Mikel Arteta na liderança do Campeonato Inglês.

Com 19 pontos, os 'Gunners' voltaram ao topo da tabela depois que o Manchester City assumiu a ponta momentaneamente com a vitória de horas antes sobre o Everton por 2 a 0.

A equipe londrina agora tem 4 pontos de vantagem sobre o Liverpool (3º), que no domingo recebe o Manchester United (11º) em Anfield.

O quarto colocado é o surpreendente Bournemouth (15 pontos), que mais cedo empatou em 3 a 3 com o Crystal Palace.

O Arsenal demorou a abrir o placar, apesar de ter criado várias chances: um gol de Riccardo Calafiori anulado por impedimento, um chute de Viktor Gyökeres defendido pelo goleiro Bernd Leno (37') e uma finalização de Declan Rice foi para fora por pouco (45+6').

O placar só saiu do zero depois de cobrança de escanteio de Bukayo Saka que o brasileiro Gabriel Magalhães desviou para a segunda trave, onde Trossard aproveitou para mandar a bola para as redes (58').

Na próxima terça-feira, o Arsenal receberá o Atlético de Madrid na terceira rodada da Liga dos Campeões.

- Haaland faz dois -

Mais cedo, o Manchester City manteve sua reação com uma terceira vitória consecutiva, ao bater o Everton por 2 a 0 no Etihad Stadium, com dois gols de Erling Haaland.

O atacante norueguês já soma 23 gols em 13 jogos nesta temporada, entre clube e seleção.

Depois de duas derrotas nas três primeiras rodadas no campeonato, o time do técnico Pep Guardiola já está há oito partidas sem perder entre todas as competições.

Por sua vez, o Newcastle (12º) foi derrotado pelo Brighton (9º) por 2 a 1 e continua sem conseguir se aproximar da parte de cima da tabela.

- Postecoglou demitido -

Mas a notícia do fim de semana na Inglaterra talvez seja a demissão do técnico Ange Postecoglou do Nottingham Forest (18º), após a dura derrota em casa para o Chelsea (6º) por 3 a 0.

Os gols do jogo no City Ground foram marcados por Josh Acheampong (49'), Pedro Neto (52') e Reece James (84').

Desde que chegou ao Forest, há pouco mais de um mês, Postecoglou comandou a equipe em nove jogos entre Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa e não conseguiu vencer, com um retrospecto de dois empates e sete derrotas.

Quando seu antecessor, o português Nuno Espírito Santo, foi demitido após desavenças com o proprietário do clube, o magnata grego Evangelos Marinakis, a equipe estava em décimo na tabela.

Neste sábado, o Forest dormirá na 18ª posição, na zona de rebaixamento.

Segundo os rumores na imprensa britânica, o sucessor de Postecoglou pode ser o inglês Sean Dyche ou o italiano Roberto Mancini.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Nottingham - Chelsea 0 - 3

Sunderland - Wolverhampton 2 - 0

Brighton - Newcastle 2 - 1

Burnley - Leeds 2 - 0

Crystal Palace - Bournemouth 3 - 3

Manchester City - Everton 2 - 0

Fulham - Arsenal 0 - 1

- Domingo:

(10h00) Tottenham - Aston Villa

(12h30) Liverpool - Manchester United

- Segunda-feira:

(16h00) West Ham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12

2. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11

3. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4

4. Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3

5. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8

6. Chelsea 14 8 4 2 2 16 9 7

7. Sunderland 14 8 4 2 2 9 6 3

8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4

9. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1

10. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0

11. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2

12. Newcastle 9 8 2 3 3 7 7 0

13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1

14. Fulham 8 8 2 2 4 8 12 -4

15. Leeds 8 8 2 2 4 7 13 -6

16. Brentford 7 7 2 1 4 9 12 -3

17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6

18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10

19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10

20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11

