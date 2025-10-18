Assine
Bayern vence Dortmund em clássico e se mantém 100% no Alemão

18/10/2025 15:57

Com os gols de Harry Kane e Michael Olise, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 1 neste sábado (18), na Allianz Arena, e manteve a liderança isolada do Campeonato Alemão com 100% de aproveitamento após sete rodadas.

Com 21 pontos, o Bayern tem cinco de vantagem sobre o RB Leipzig (2º) e seis à frente do Stuttgart (3º).

Por sua vez, o Dortmund, que começou a rodada na vice-liderança, se mantém com 14 pontos e cai para a quarta posição.

Esta também foi a 11ª vitória do time bávaro em 11 jogos na temporada, entre todas as competições.

O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Brugge, na terceira rodada da Liga dos Campeões.

- Leipzig, Stuttgart e Leverkusen vencem -

Mais cedo, RB Leipzig, Stuttgart e Bayer Leverkusen (5º) venceram seus jogos e embolaram a parte de cima da tabela.

O Leipzig, que não perde desde a goleada sofrida na estreia para o Bayern (6 a 0), derrotou o Hamburgo por 2 a 1.

Por sua vez, o Leverkusen bateu o Mainz fora de casa por 4 a 3, com dois gols do capitão Alejandro Grimaldo, e vai embalado para o duelo contra o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira pela Champions.

Por fim, o Stuttgart emendou sua quarta vitória consecutiva com um 3 a 0 em sua visita ao Wolfsburg.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Union Berlin - B. Mönchengladbach   3 - 1

  

   - Sábado:

   Heidenheim - Werder Bremen          2 - 2

   Colônia - Augsburg                  1 - 1

   Wolfsburg - Stuttgart               0 - 3

   RB Leipzig - Hamburgo               2 - 1

   Mainz - Bayer Leverkusen            3 - 4

   B. de Munique – B. Dortmund         2 - 1

  

   - Domingo:

   (10h30) Freiburg - Eintracht Frankfurt     

   (12h30) St Pauli - Hoffenheim              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       21   7   7   0   0  27   4  23

    2. RB Leipzig              16   7   5   1   1  10   9   1

    3. Stuttgart               15   7   5   0   2  11   6   5

    4. Borussia Dortmund       14   7   4   2   1  13   6   7

    5. Bayer Leverkusen        14   7   4   2   1  16  11   5

    6. Colônia                 11   7   3   2   2  12  10   2

    7. Union Berlin            10   7   3   1   3  11  14  -3

    8. Eintracht Frankfurt      9   6   3   0   3  17  16   1

    9. Freiburg                 8   6   2   2   2   9   9   0

   10. Hamburgo                 8   7   2   2   3   7  10  -3

   11. Werder Bremen            8   7   2   2   3  11  16  -5

   12. St Pauli                 7   6   2   1   3   8   9  -1

   13. Augsburg                 7   7   2   1   4  12  14  -2

   14. Hoffenheim               7   6   2   1   3   9  12  -3

   15. Wolfsburg                5   7   1   2   4   8  13  -5

   16. Mainz                    4   7   1   1   5   8  14  -6

   17. Heidenheim               4   7   1   1   5   6  13  -7

   18. B. Mönchengladbach       3   7   0   3   4   6  15  -9

tba/iga/pm/cb

fbl ger

