Bayern vence Dortmund em clássico e se mantém 100% no Alemão
Com os gols de Harry Kane e Michael Olise, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 1 neste sábado (18), na Allianz Arena, e manteve a liderança isolada do Campeonato Alemão com 100% de aproveitamento após sete rodadas.
Com 21 pontos, o Bayern tem cinco de vantagem sobre o RB Leipzig (2º) e seis à frente do Stuttgart (3º).
Por sua vez, o Dortmund, que começou a rodada na vice-liderança, se mantém com 14 pontos e cai para a quarta posição.
Esta também foi a 11ª vitória do time bávaro em 11 jogos na temporada, entre todas as competições.
O Bayern volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Brugge, na terceira rodada da Liga dos Campeões.
- Leipzig, Stuttgart e Leverkusen vencem -
Mais cedo, RB Leipzig, Stuttgart e Bayer Leverkusen (5º) venceram seus jogos e embolaram a parte de cima da tabela.
O Leipzig, que não perde desde a goleada sofrida na estreia para o Bayern (6 a 0), derrotou o Hamburgo por 2 a 1.
Por sua vez, o Leverkusen bateu o Mainz fora de casa por 4 a 3, com dois gols do capitão Alejandro Grimaldo, e vai embalado para o duelo contra o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira pela Champions.
Por fim, o Stuttgart emendou sua quarta vitória consecutiva com um 3 a 0 em sua visita ao Wolfsburg.
-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Union Berlin - B. Mönchengladbach 3 - 1
- Sábado:
Heidenheim - Werder Bremen 2 - 2
Colônia - Augsburg 1 - 1
Wolfsburg - Stuttgart 0 - 3
RB Leipzig - Hamburgo 2 - 1
Mainz - Bayer Leverkusen 3 - 4
B. de Munique – B. Dortmund 2 - 1
- Domingo:
(10h30) Freiburg - Eintracht Frankfurt
(12h30) St Pauli - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 21 7 7 0 0 27 4 23
2. RB Leipzig 16 7 5 1 1 10 9 1
3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5
4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7
5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5
6. Colônia 11 7 3 2 2 12 10 2
7. Union Berlin 10 7 3 1 3 11 14 -3
8. Eintracht Frankfurt 9 6 3 0 3 17 16 1
9. Freiburg 8 6 2 2 2 9 9 0
10. Hamburgo 8 7 2 2 3 7 10 -3
11. Werder Bremen 8 7 2 2 3 11 16 -5
12. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1
13. Augsburg 7 7 2 1 4 12 14 -2
14. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3
15. Wolfsburg 5 7 1 2 4 8 13 -5
16. Mainz 4 7 1 1 5 8 14 -6
17. Heidenheim 4 7 1 1 5 6 13 -7
18. B. Mönchengladbach 3 7 0 3 4 6 15 -9
tba/iga/pm/cb