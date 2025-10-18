Hamas anuncia que entregará corpos de dois reféns em Gaza neste sábado
O braço armado do Hamas anunciou que entregará neste sábado (18) os cadáveres de dois reféns mantidos na Faixa de Gaza.
As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão às 19h00 GMT (16h00 de Brasília) "os corpos de dois prisioneiros israelenses cujos restos mortais foram encontrados hoje na Faixa de Gaza", afirma um comunicado divulgado em seu canal no Telegram.
