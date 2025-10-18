Assine
Internacional

Hamas anuncia que entregará corpos de dois reféns em Gaza neste sábado

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/10/2025 14:43

O braço armado do Hamas anunciou que entregará neste sábado (18) os cadáveres de dois reféns mantidos na Faixa de Gaza.

As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão às 19h00 GMT (16h00 de Brasília) "os corpos de dois prisioneiros israelenses cujos restos mortais foram encontrados hoje na Faixa de Gaza", afirma um comunicado divulgado em seu canal no Telegram.

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

