Xabi Alonso apoia protestos contra jogo do Espanhol em Miami

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, reiterou neste sábado (18) que não concorda com a realização do jogo entre Villarreal e Barcelona pelo Campeonato Espanhol em Miami e apoiou os protestos dos jogadores neste fim de semana.

"Minha opinião é a mesma quando me perguntaram há dois meses. Somos contra o jogo, acreditamos que adultera a competição", declarou Alonso em entrevista na véspera da visita do Real Madrid ao Getafe.

"Não houve unanimidade nem consulta sobre o jogo ser disputado em campo neutro. Os protestos são positivos e esse sentimento é positivo. Achamos que pode acontecer, se houver unanimidade, mas não é o caso", acrescentou.

A Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE) anunciou na sexta-feira um "protesto simbólico" no início de cada jogo da 9ª rodada do campeonato contra a realocação do jogo programado para o dia 20 de dezembro nos Estados Unidos.

No entanto, Xabi Alonso admitiu que "as decisões que precisam ser tomadas para que isso não aconteça provavelmente recaem sobre outras pessoas".

Sobre as condições físicas do atacante Kylian Mbappé, o treinador afirmou que o camisa 10 merengue está melhor das dores no tornozelo que o afetaram na data Fifa com a seleção francesa e pode ser titular contra o Getafe.

Por outro lado, o zagueiro Dean Huijsen continuará afastado devido a um problema muscular na panturrilha.

"Todos os que serviram às seleções, exceto Dean, voltaram bem. Tanto hoje [sábado] como ontem [sexta-feira], conseguiram treinar", explicou.

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrenta no domingo o Getafe (11º) para se manter na ponta da tabela a uma semana do clássico contra o Barcelona (2º).

