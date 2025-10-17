'Pausa de outubro pode ser boa para nós', diz técnico do Barcelona
Goleado pelo Sevilla (4 a 1) antes da data Fifa de outubro, o Barcelona vai com desfalques para o jogo contra o Girona neste fim de semana, mas motivado depois desse período sem jogos.
"Esta pausa pode ser boa para nós. Eu disse aos jogadores que temos que lutar por todos os títulos", declarou o técnico do Barça, Hansi Flick, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18), véspera do jogo pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol.
O time catalão (2º, 19 pontos), que também foi derrotado pelo Paris Saint-Germain (2 a 1) na Liga dos Campeões, não pode pensar em um tropeço se não quiser se distanciar do líder Real Madrid (21 pontos), que no domingo visita o Getafe (11º).
O Girona (18º), comandado pelo espanhol Michel, não começou bem a temporada e está na zona de rebaixamento, mas não perdeu nas últimas três rodadas.
"Para mim, o Girona fez uma temporada fantástica no ano passado. A filosofia do treinador é genial", afirmou Flick.
No jogo deste sábado, o técnico 'blaugrana' não poderá contar com os goleiros Marc-André ter Stegen e Joan García, tampouco com Dani Olmo e o brasileiro Rapinha, cujo retorno é aguardado para o Clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro.
Outro desfalque é o veterano atacante Robert Levandowski, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda enquanto servia à seleção da Polônia.
"Acho que não existe outro jogador que se cuide mais do que o Lewy. Não tem ninguém com a idade dele que esteja com a sua forma. Portanto, não é uma boa notícia", lamentou Flick.
Por outro lado, treinador alemão terá o retorno de Lamine Yamal e Fermín López, embora ambos ainda precisem recuperar ritmo de jogo.
"Lamine está de volta, e Fermín também, mas eles não podem jogar 90 minutos. Teremos que administrar isso, mas faz parte do nosso trabalho. Não estou preocupado com a situação. Sei que, quando estamos no nosso melhor, podemos vencer qualquer um", afirmou Flick.
