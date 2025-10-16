Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump adverte que EUA não pode 'esgotar' suas reservas de mísseis Tomahawk

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/10/2025 18:40

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, expressou dúvidas sobre o envio de mísseis Tomahawk a Kiev, na véspera do encontro que terá com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, em Washington.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O chefe da Casa Branca disse que seu país não pode "esgotar" suas próprias reservas.

"Não podemos esgotar (as reservas do) nosso próprio país", disse, em resposta a uma pergunta sobre estes mísseis de cruzeiro.

"Nós também precisamos deles, então não sei o que podemos fazer", acrescentou.

Em conversa com jornalistas, Trump também disse que tinha falado em um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre a possibilidade de fornecer mísseis Tomahawk para a Ucrânia, e que Putin "não gostou da ideia".

dk/mlm/cr/db/mvv/am

Tópicos relacionados:

armas conflito diplomacia eua politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay