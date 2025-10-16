Trump diz esperar se reunir com Putin dentro de duas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (16) que espera se reunir com o par russo, Vladimir Putin, em Budapeste, nas próximas duas semanas.

"Provavelmente me reunirei com ele [Putin] nas próximas duas semanas" na capital da Hungria, disse Trump à imprensa no Salão Oval, acrescentando que seu secretário de Estado, Marco Rubio, se encontrará primeiro com funcionários russos.

dk/bgs/dg/am