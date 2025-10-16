Kremlin diz trabalhar na organização de cúpula Putin-Trump
compartilheSIGA
A Rússia afirmou nesta quinta-feira (16) que trabalha na organização de uma nova cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump, possivelmente em Budapeste, após uma conversa telefônica de "quase duas horas e meia" entre os dois presidentes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Ficou acordado que os representantes de ambos os países se encarregarão, sem demora, da preparação de uma cúpula, que poderia ser organizada, por exemplo, em Budapeste", declarou o conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov, à imprensa.
"Foi uma conversa muito substancial e, ao mesmo tempo, extremamente franca e cheia de confiança", acrescentou, antes de destacar que a ligação foi uma iniciativa da Rússia.
bur/bds/eg/sag/am