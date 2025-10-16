Assine
Internacional

Kremlin diz trabalhar na organização de cúpula Putin-Trump

16/10/2025 15:59

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (16) que trabalha na organização de uma nova cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump, possivelmente em Budapeste, após uma conversa telefônica de "quase duas horas e meia" entre os dois presidentes.

"Ficou acordado que os representantes de ambos os países se encarregarão, sem demora, da preparação de uma cúpula, que poderia ser organizada, por exemplo, em Budapeste", declarou o conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov, à imprensa.

"Foi uma conversa muito substancial e, ao mesmo tempo, extremamente franca e cheia de confiança", acrescentou, antes de destacar que a ligação foi uma iniciativa da Rússia.

