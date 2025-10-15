Assine
Trump diz que Índia prometeu deixar de comprar petróleo russo

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/10/2025 18:58

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (15) que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lhe prometeu que Nova Délhi deixaria de comprar petróleo russo.

Modi "me garantiu que não haveria petróleo comprado da Rússia", disse o republicano. 

"Vocês sabem, não é possível fazer isso imediatamente. É um processo, mas o processo vai acabar em breve", disse Trump no Salão Oval a jornalistas.

A Índia não confirmou imediatamente a versão de Trump. Anteriormente, Modi defendeu a compra de petróleo da Rússia, um parceiro histórico da Índia, apesar da invasão russa da Ucrânia.

Washington defende a imposição de tarifas aos países compradores de petróleo russo e já havia elevado os encargos para a maioria das exportações indianas para 50%.

sct/des/cjc/atm/rpr/am

Tópicos relacionados:

diplomacia energia eua india russia ucrania

