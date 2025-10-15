Wall Street fecha em alta após resultados de empresas

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira (15), impulsionada pela perspectiva de cortes de juros nos Estados Unidos - após declarações do presidente do Federal Reserve (Fed) - e por resultados trimestrais animadores de empresas.

O Nasdaq subiu 0,66% e o S&P 500 avançou 0,40%. Já o Dow Jones fechou estável (-0,04%). "Há um otimismo contínuo relacionado a uma flexibilização monetária" do Fed, disse à AFP Patrick O'Hare, do Briefing.com.

Powell alertou ontem que os riscos ao emprego aumentaram nos últimos meses nos Estados Unidos, e destacou a forte desaceleração na criação de empregos.

Os dados oficiais sobre o emprego em setembro ainda não foram divulgados, devido ao fechamento do governo americano, mas os números do setor privado apontam para uma desaceleração acentuada das contratações.

"Não houve nada no discurso de Powell que dissuadisse o mercado de pensar que os cortes de juros são iminentes", destacou O'Hare. Além disso, a divulgação do Livro Bege do Fed reforçou essa expectativa.

O relatório "confirma a avaliação das autoridades do Fed de que a balança de riscos se inclina cada vez mais para um enfraquecimento das condições do mercado de trabalho", comentou a especialista Nancy Houten, da Oxford Economics, acrescentando que isso "aponta para um corte de juros em outubro".

Já no mercado de ações, a temporada de resultados está a todo vapor, e "o setor financeiro apresenta publicações excelentes", destacou Patrick O'Hare.

