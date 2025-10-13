Alcaraz aumenta vantagem no topo do ranking da ATP; Vacherot entra no Top 50
compartilheSIGA
Apesar de não ter disputado o Masters 1000 de Xangai, o espanhol Carlos Alcaraz aproveitou a eliminação prematura do italiano Jannik Sinner (N.2) para aumentar sua vantagem no topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (13), com o monegasco Valentin Vacherot, campeão do torneio na China, pulando da 204ª para a 40ª posição.
Sinner defendia o título em Xangai, por isso sua derrota da terceira rodada significou a perda de 950 pontos, o que o deixa 1.340 pontos atrás de Alcaraz.
A grande mudança na classificação foi o salto dado pelos dois finalistas de Xangai.
Valentin Vacherot, que no domingo se tornou o tenista com o ranking mais baixo a ser campeão de um Masters 1000 (os torneios mais importantes depois dos Grand Slams), ganhou 164 posições com o primeiro título de sua até então modesta carreira.
O francês Arthur Rinderknech, derrotado na final e que curiosamente é primo de Vacherot, saiu de 54º para 26º no ranking.
O brasileiro mais bem colocado na lista continua sendo o jovem João Fonseca, que aparece em 45º.
João, de 19 anos, vai estrear no ATP 250 de Bruxelas na terça-feira (14), contra o holandês Botic van de Zandschulp (N.86).
-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 13 de outubro de 2025:
1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.340 pts
2. Jannik Sinner (ITA) 10.000
3. Alexander Zverev (ALE) 5.930
4. Taylor Fritz (EUA) 4.645
5. Novak Djokovic (SRV) 4.580
6. Ben Shelton (EUA) 4.100
7. Alex De Minaur (AUS) 3.935
8. Lorenzo Musetti (ITA) 3.645 (+1)
9. Jack Draper (GBR) 3.590 (-1)
10. Karen Khachanov (RUS) 3.190
11. Holger Rune (DIN) 3.090
12. Casper Ruud (NOR) 2.945
13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.905
14. Daniil Medvedev (RUS) 2.610 (+4)
15. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (-1)
16. Alexander Bublik (CAZ) 2.430 (+1)
17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+2)
18. Tommy Paul (EUA) 2.360 (-3)
19. Jakub Mensik (CZE) 2.265 (-3)
20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.260
...
45. João Fonseca (BRA) 1.129 (-2)
ig/mcd/avl/cb