Polícia espanhola prende 17 pessoas por confrontos em manifestação fascista

12/10/2025 11:41

A polícia espanhola prendeu 17 pessoas na cidade de Vitoria, no norte do país, neste domingo (12), após confrontos entre apoiadores do ex-ditador Francisco Franco e grupos de contramanifestantes. 

Os confrontos eclodiram enquanto o país europeu relembra o 50º aniversário da morte do general e lida com o controverso legado de seu governo de punho de ferro de 1939 a 1975. 

A Falange, uma organização que se considera sucessora dos movimentos fascistas que ajudaram Franco a chegar ao poder, manifestou-se no feriado nacional nesta cidade do País Basco para defender "a unidade da Espanha". A região do norte da Espanha tem um movimento separatista significativo. 

Dezenas de pessoas se reuniram em uma praça central em Vitoria e fizeram saudações fascistas com bandeiras espanholas vermelhas e douradas. Pouco depois, contramanifestantes encapuzados invadiram a manifestação, de acordo com imagens publicadas nas redes sociais. 

A polícia atacou os dois grupos, que se agrediram com paus, bandeiras e cadeiras, além de atirar sinalizadores, de acordo com as imagens.

Mais tarde, a polícia basca relatou a prisão de 17 pessoas por "desordem pública", que incluiu confrontos, arremesso de objetos e queima de contêineres de lixo. 

Cerca de 20 policiais sofreram "leve hematomas" e equipes médicas atenderam os manifestantes feridos no local, acrescentaram as autoridades em um comunicado.

