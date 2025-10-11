Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hamas estima que segunda fase do plano de paz para Gaza será 'difícil'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/10/2025 14:13

compartilhe

SIGA

As negociações sobre a segunda fase do plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, para Gaza serão mais complexas e difíceis, disse um alto funcionário do Hamas à AFP neste sábado (11).

"A segunda fase do plano de Trump, como fica claro pelos próprios pontos, significa que será mais complexa e difícil", disse Hosam Badran, membro do comitê político do movimento islamista palestino, em entrevista.

rs/saa/hme/an/meb/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia gaza israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay