Alemanha, Reino Unido e França pedem ao Conselho de Segurança da ONU que apoie um plano de paz para Gaza

AFP
Repórter
10/10/2025 13:01

Os líderes da Alemanha, do Reino Unido e da França instaram o Conselho de Segurança da ONU nesta sexta-feira (10) a dar "total apoio" ao plano de paz para Gaza, impulsionado pelos Estados Unidos.

"Concordamos que o Conselho de Segurança da ONU deve dar total apoio ao plano e respaldar sua implementação", disseram as três potências europeias em uma declaração conjunta após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza. 

Os três países prestaram "homenagem à liderança" do presidente americano, Donald Trump, por seu papel no acordo e aos esforços dos outros países mediadores, Egito, Catar e Turquia.

