Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente e primeiro-ministro israelenses se reúnem com emissários dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/10/2025 18:38

compartilhe

SIGA

O presidente e o premiê de Israel se reuniram na noite desta quinta-feira (9), em Jerusalém, com Jared Kushner e Steve Witkoff, enviados americanos que participaram das negociações indiretas entre Israel e o Hamas, para discutir o cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns, segundo seus gabinetes.

"O presidente [de Israel Isaac] Herzog expressou sua profunda gratidão ao presidente Donald Trump, a Kushner e a Witkoff por seu papel central e histórico na iminente repatriação dos reféns (...) e por sua ajuda em traçar um caminho rumo a uma nova era de cooperação no Oriente Médio", afirmou a presidência em comunicado.

Os enviados americanos também se reuniram depois com Benjamin Netanyahu, segundo o gabinete do primeiro-ministro israelense.

A imprensa israelense informou que Kushner e Witkoff participaram mais tarde da reunião do governo israelense convocada para aprovar o acordo sobre Gaza anunciado por Trump.

glp-mj/feb/hme/eg/nn/lm/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua palestinos prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay