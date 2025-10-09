Assine
Internacional

Wall Street fecha em baixa à espera de resultados empresariais

AFP
AFP
Repórter
09/10/2025 18:37

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (9), ao término de uma sessão marcada pela ausência de notícias econômicas importantes, enquanto os investidores permanecem à espera dos resultados trimestrais das empresas, previstos para as próximas semanas.

O índice Dow Jones perdeu 0,52%; o Nasdaq, 0,08%; e o S&P 500, 0,28%.

"O mercado passou por uma alta quase unidirecional desde suas mínimas de 8 de abril e, de vez em quando, em dias relativamente tranquilos em termos de notícias, podem ser observadas algumas quedas", disse à AFP Art Hogan, da empresa B. Riley Wealth Management.

Desde o impacto das tarifas dos Estados Unidos, que abalaram os mercados no início de abril, Wall Street mostra um progresso constante. Em seis meses, o índice S&P 500 subiu 35%.

Esse avanço no mercado de ações ocorreu apesar das numerosas mudanças na política comercial da Casa Branca, além do recente bloqueio orçamentário nos Estados Unidos, que paralisou parte do governo federal.

O "shutdown" suspendeu a divulgação de certos indicadores econômicos, incluindo o relatório mensal de emprego.

Como consequência, o mercado americano precisa se apoiar mais em alguns dados não oficiais, como a pesquisa sobre a confiança dos consumidores da Universidade de Michigan, cuja primeira estimativa para outubro é esperada na sexta-feira.

