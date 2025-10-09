Monaco demite técnico austríaco Addi Hütter

Vítima dos maus resultados do início desta temporada, o austríaco Adi Hütter foi demitido do cargo de técnico do Monaco, confirmaram fontes próximas ao clube da Ligue 1 à AFP nesta quinta-feira (9).

O treinador de 55 anos e seus assistentes Christian Peintinger e Klaus Schmidt anunciaram sua saída aos jogadores após o treino desta quinta.

O Monaco ocupa atualmente a quinta colocação na Ligue 1, três pontos atrás do líder PSG, após quatro vitórias e um empate nas primeiras sete rodadas do campeonato francês.

Na Liga dos Campeões, o Monaco perdeu na estreia para o Brugge e empatou em 2 a 2 com o Manchester City na semana passada.

Fontes próximas ao caso relataram que o clube monegasco fracassou na tentativa de contratar o alemão Edin Terzic, ex-técnico do Borussia Dortmund, e agora o nome do belga Sébastien Pocognoli vem sendo cotado para o cargo.

O ex-jogador da seleção da Bélgica é atualmente o técnico do Union Saint-Gilloise, que também compete na Liga dos Campeões.

Aos 38 anos, Pocognoli conseguiu vencer o campeonato belga na temporada passada, sua primeira como técnico, pelo Union Saint-Gilloise, o primeiro título em 90 anos para o clube.

