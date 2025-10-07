Petróleo se mantém perto do equilíbrio à espera de dados sobre demanda

Os preços do petróleo se mantiveram praticamente estáveis nesta terça-feira (7), à espera de indicadores sobre o nível da demanda, depois do anúncio de um novo aumento de produção da aliança Opep+ a partir de novembro.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, fechou em queda de 0,03%, para 65,45 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em novembro, recuou 0,06%, para 61,73 dólares.

No domingo, Arábia Saudita, Rússia e outros seis membros-chave da aliança Opep+ decidiram aumentar a produção de petróleo em 137.000 barris por dia a partir de novembro.

O aumento era esperado, mas parte do mercado estimava que seria muito maior.

Se a Opep+ "não inundar o mercado" com sua decisão, este "continuará bem abastecido ao longo dos dois próximos meses", disse à AFP o analista Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Desde abril, oito membros do cartel aumentaram suas cotas de produção em mais de 2,5 milhões de barris diários.

Este aumento da produção preocupa os operadores do mercado. "Seguimos tendo operações sazonais de manutenção das refinarias nos Estados Unidos, o que, ao mesmo tempo, reduz a demanda", assinalou Lipow.

Ele acrescentou que o mercado revisará com atenção a publicação, na quarta-feira, das reservas semanais de petróleo bruto nos Estados Unidos, que provavelmente vão oferecer uma avaliação melhor do risco de excesso de oferta.

