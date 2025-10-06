Assine
LeBron James promete 'decisão das decisões' e alimenta rumores de aposentadoria

06/10/2025 18:02

O astro LeBron James, de 40 anos e que se prepara para começar sua 23ª temporada na NBA, postou um vídeo enigmático em suas sociais nesta segunda-feira (6) e alimentou os rumores sobre sua aposentadoria.

No vídeo, o jogador do Los Angeles Lakers mostrou uma prévia de uma entrevista que será publicada na terça-feira, às 13h00 (horário de Brasília), na qual promete revelar "a decisão das decisões".

A mensagem faz um paralelo com a famosa explicação ("The Decision", "A decisão das decisões") de sua saída em 2010 do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat, onde conquistou dois de seus quatro títulos na NBA.

No final de setembro, LeBron se mostrou animado por começar mais uma temporada na NBA e não deu pistas sobre seus planos de aposentadoria.

"Estou feliz de poder continuar praticando este esporte que tanto gosto por mais uma temporada", explicou 'King James' no 'media day' (dia de entrevistas à imprensa) dos Lakers. 

"Aconteça o que acontecer, estou muito envolvido porque não sei quando vai acabar, embora o final esteja próximo", acrescentou.

Tópicos relacionados:

basquete nba usa

