
Negociações indiretas entre Israel e Hamas começaram em Sharm el-Sheikh, Egito

06/10/2025 12:15

Delegações de Israel e do Hamas iniciaram negociações, nesta segunda-feira (6), em Sharm el-Sheikh, na costa egípcia, em busca de um acordo que permita a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza e um cessar-fogo nesse território palestino. 

Segundo a rede Al Qahera News, ligada aos serviços de inteligência egípcios, as delegações "discutem a preparação de pré-condições para a libertação de detidos e prisioneiros", em linha com a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a guerra em Gaza. 

"Mediadores egípcios e cataris trabalham com ambas as partes para estabelecer um mecanismo" para as negociações, acrescentou o canal.





