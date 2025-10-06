Assine
Depois de Sinner, Zverev também se despede do Masters 1000 de Xangai

06/10/2025 11:51

No dia seguinte ao abandono do favorito Jannik Sinner, o Masters 1000 de Xangai ficou sem o segundo jogador mais bem ranqueado do torneio, o alemão Alexander Zverev (N.3), derrotado na terceira rodada pelo francês Arthur Rinderknech (N.54) nesta segunda-feira (6).

Rinderknech fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e 12 minutos.

Depois de quebrar o serviço do francês no terceiro game da partida, Zverev manteve a vantagem para vencer o primeiro set e parecia ter o jogo sob controle.

Mas tudo mudou no início da segunda parcial: o alemão teve problemas para encaixar seu saque e, depois de ceder uma quebra no quarto game, não conseguiu reagir e acabou eliminado.

Com a derrota de Zverev, apenas três jogadores do Top 10 no ranking da ATP continuam vivos no torneio: o sérvio Novak Djokovic (N.5), o australiano Alex de Minaur (N.7) e o italiano Lorenzo Musetti (N.9).

