Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Delegações do Hamas e Israel chegaram a Sharm el-Sheikh, Egito, para negociações sobre Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/10/2025 11:29

compartilhe

SIGA

As delegações do Hamas e de Israel chegaram à cidade egípcia de Sharm el-Sheikh nesta segunda-feira (6), informou uma fonte do aeroporto à AFP, antes das negociações para estabelecer um cessar-fogo em Gaza. 

As discussões, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, visam finalizar os detalhes de uma proposta do presidente americano, Donald Trump, para garantir a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza e declarar uma trégua no território palestino.

str-bha/sof/sg/jvb/mb/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia egito gaza hamas israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay