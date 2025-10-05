Irã diz apoiar 'qualquer iniciativa' para 'a autodeterminação do povo palestino'

O Irã afirmou, neste domingo (5), que apoia "qualquer iniciativa" que facilite "a autodeterminação do povo palestino", antes do início de negociações no Egito entre Israel e o movimento islamista Hamas para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza.

O Irã "sempre apoiou qualquer iniciativa propensa a pôr fim à limpeza étnica, aos crimes de guerra e aos crimes contra a humanidade em Gaza e a abrir a via para a realização do direito à autodeterminação do povo palestino", informou o ministério iraniano das Relações Exteriores em um comunicado.

A pasta acrescentou que o governo está disposto a participar do envio de ajuda humanitária para Gaza.

ap-sbr/cls/eg/val/mvv