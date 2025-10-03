Wall Street tem semana positiva

Wall Street encerrou nesta sexta-feira (3) uma semana positiva, marcada pela expectativa de um novo corte de juros, sem esboçar preocupação com a paralisação do governo federal americano.

O Dow Jones subiu 0,51%, e o S&P 500, 0,01%. Já o Nasdaq caiu 0,28%. Os três indicadores progrediram ao longo da semana.

Devido ao fechamento do governo, a divulgação do relatório de setembro sobre o emprego não ocorreu. "O mercado sabia claramente que não receberia os dados de emprego hoje", explicou à AFP Patrick O'Hare, do Briefing.com.

Segundo o analista, o mercado americano "ainda está focado no relatório ADP da última quarta-feira", que ofereceu uma visão geral da situação do mercado de trabalho. Segundo esse indicador, as empresas privadas do país eliminaram mais empregos em setembro do que criaram (-32.000).

"A partir disso, Wall Street" aumentou sua expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), apontou O'Hare.

