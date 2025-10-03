Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump falará sobre 'aceitação' do plano de paz pelo Hamas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 18:11

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai fazer declarações sobre a "aceitação" do Hamas de sua proposta de paz para Gaza, segundo anunciou nesta sexta-feira (3) a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. 

"No Salão Oval: o presidente Trump responde à aceitação do Hamas de seu plano de paz", escreveu Leavitt na rede social X, junto com uma foto do republicano se dirigindo, de seu gabinete, às câmeras de televisão. "Estejam atentos!"

dk/acb/dga/db/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua hamas palestinos politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay