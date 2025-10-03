Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA critica na ONU as políticas 'irresponsáveis' do presidente colombiano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 13:48

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos criticaram, nesta sexta-feira (3), as políticas "irresponsáveis" do presidente colombiano Gustavo Petro e questionaram a pertinência de estender a missão política da ONU no país sul-americano. 

Washington revogou o visto de Petro na semana passada, após ele ter instado o Exército americano a "desobedecer" em um discurso durante uma manifestação pró-palestina à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. 

"As políticas do presidente Petro para a paz e a segurança, na Colômbia e em todo o mundo, são francamente irresponsáveis" e levaram seu país a uma "maior instabilidade e violência", disse o embaixador dos EUA, Mike Waltz, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no país sul-americano.

abd/ph/dg/mar/aa

Tópicos relacionados:

colombia conflito diplomacia eua onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay