Xabi Alonso: 'Nenhum jogador me disse que não quer jogar em uma posição'

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, quis deixar claro nesta sexta-feira (3) que ninguém de seu elenco pediu para jogar em uma determinada posição e ressaltou sua autoridade sobre o grupo.

"Nenhum jogador, nem Fede [Valverde], nem Rodrygo, nem Vinícius, me disse que não quer jogar em uma posição", declarou Alonso em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

"Todos querem jogar e, quando não jogam, gostariam de estar em campo. Ninguém me disse que não quer jogar em uma posição. Todos têm uma boa predisposição e, portanto, eu decido o que é melhor para a equipe. Quero deixar isso claro", acrescentou o treinador.

Estas declarações de Xabi Alonso surgem depois que o meio-campista uruguaio Fede Valverde publicou em suas redes sociais que tem "uma boa relação" com o técnico merengue.

Valverde, que não entrou em campo na goleada sobre o Kairat Almaty por 5 a 0 pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, teria dito antes da partida que não gosta de jogar como lateral.

"Não nasci para jogar de lateral. Foi de uma hora para outra, por uma emergência, que fui jogar ali e ter jogado tão bem me encheu de orgulho", disse.

O treinador do Real Madrid deixou Valverde no banco, e o uruguaio não completou o aquecimento. Depois, as câmeras o capturaram aparentemente abatido, com as mãos para trás e praticamente imóvel.

Perguntado sobre se Valverde jogará contra o Villarreal, dadas as ausências de Dani Carvajal e Trent Arnold-Alexander, ambos lesionados, Alonso disse que o uruguaio "está preparado".

"Sabemos o quanto Fede é importante e, depois dos últimos jogos, amanhã queremos fechar esta sequência [antes da data Fifa] com um bom jogo", ressaltou o treinador.

Xabi Alonso também destacou que é importante que todos os jogadores, quando ficam no banco, façam o aquecimento no campo antes dos jogos, o que Valverde não fez contra o Almaty na Champions.

"É algo que gostamos, que acho que é bom, porque é preciso estar pronto para qualquer coisa. Quero que todos participem", apontou.

Alonso também destacou que as críticas após a derrota do último fim de semana para o Atlético de Madrid (5 a 2) o afetam.

"Tento dar mais importância ao que posso controlar e ao que realmente vivo. O que vem de fora, convivo com isso e encaro muito bem. Não é a primeira nem a última vez, tento fazer com que isso me afete pouco e, às vezes, em nada. Não me desgasto muito com isso", explicou.

rsc/cb/aa