Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Secretário do Tesouro americano anuncia reunião em breve com ministro argentino

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 10:25

compartilhe

SIGA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quinta-feira que terá uma reunião "nos próximos dias" com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, para delinear a ajuda que Washington está disposto a conceder ao país aliado, que enfrenta dificuldades financeiras.

"Após um intenso trabalho desde a reunião do presidente Trump com o presidente Javier Milei em Nova York, espero que nos próximos dias a equipe do ministro Caputo venha a Washington para avançar significativamente em nossas discussões presenciais sobre as opções para oferecer apoio financeiro", afirmou em uma mensagem na rede social X.

"Além disso, durante as discussões de ontem (quarta-feira) com meus colegas ministros das Finanças do G7, enfatizei a importância do sucesso das políticas econômicas do presidente Milei para o povo da Argentina, para a região e para o G7", acrescentou.

"O USTreasury (Tesouro dos EUA) está totalmente preparado para fazer o que for necessário, e continuaremos observando de perto os acontecimentos", concluiu.

Bessent não revelou uma data para o encontro, em meio a novas dificuldades nos mercados para a Argentina, que a princípio conta com uma ajuda de até 20 bilhões de dólares anunciada pelo Tesouro no mês passado.

As reuniões de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial começam na segunda-feira 13 de outubro, em Washington, e são um evento habitual para os ministros das Finanças de todo o mundo. 

O presidente Javier Milei tem uma visita agendada à Casa Branca em 14 de outubro.

jz/db/fp/jc

Tópicos relacionados:

argentina eua financas politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay