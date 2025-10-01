Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido ao fechamento do governo

A Casa Branca disse nesta quarta-feira (1º) que as demissões de trabalhadores federais eram "iminentes" devido ao fechamento do governo provocado pelo desacordo entre republicanos e democratas no Congresso.

O Executivo americano está "trabalhando com agências em todas as áreas para identificar onde podem ser feitos cortes... e acreditamos que as demissões são iminentes", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

