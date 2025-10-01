Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chuvas deixam nove mortos na região ucraniana de Odessa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 06:14

compartilhe

Siga no

Uma tempestade deixou nove mortos, incluindo uma criança, na região ucraniana de Odessa, informaram os serviços de emergência nesta quarta-feira.

O prefeito da cidade de Odessa, Guennadiy Trukhanov, informou que o centro administrativo da região de mesmo nome registrou "quase o dobro das chuvas esperadas para dois meses".

Centenas de socorristas trabalharam durante toda a noite para resgatar as pessoas presas pela água, remover automóveis atolados e bombear a água dos edifícios.

O prefeito Trukhanov reconheceu que a situação é difícil, mas afirmou que está "sob controle".

bur-tc/jm/arm/pb/fp

Tópicos relacionados:

clima meteorologia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay