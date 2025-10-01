Chuvas deixam nove mortos na região ucraniana de Odessa
Uma tempestade deixou nove mortos, incluindo uma criança, na região ucraniana de Odessa, informaram os serviços de emergência nesta quarta-feira.
O prefeito da cidade de Odessa, Guennadiy Trukhanov, informou que o centro administrativo da região de mesmo nome registrou "quase o dobro das chuvas esperadas para dois meses".
Centenas de socorristas trabalharam durante toda a noite para resgatar as pessoas presas pela água, remover automóveis atolados e bombear a água dos edifícios.
O prefeito Trukhanov reconheceu que a situação é difícil, mas afirmou que está "sob controle".
