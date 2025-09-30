Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Conselho de Segurança da ONU aprova nova força antigangues para o Haiti

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/09/2025 17:35

compartilhe

Siga no

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta terça-feira (30) uma resolução que transforma a Missão Multinacional de Segurança (MMAS) no Haiti em uma força maior para combater as gangues, com o objetivo de frear a violência no empobrecido país.

A MMAS, liderada pelo Quênia, foi criada em 2023 para reforçar as operações da polícia contra as gangues, que controlam quase toda a capital do país, Porto Príncipe, e que no início de 2024 obrigaram o então primeiro-ministro, Ariel Henry, a renunciar.

Com pouco financiamento, pouco equipamento e apenas cerca de mil agentes dos 2.500 esperados, a MMAS obteve resultados limitados no Haiti.

A resolução apresentada pelos Estados Unidos e pelo Panamá, que contou com 12 votos a favor e três abstenções, prevê transformar a Missão em uma "nova força de repressão das quadrilhas" criminosas, que terá no máximo 5.500 agentes — ou seja, cinco vezes mais que o efetivo da MMAS.

"A comunidade internacional está compartilhando o fardo", afirmou um dos promotores da resolução, Mike Waltz, enviado de Washington à ONU.

Na Assembleia Geral da ONU na semana passada, o presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, Laurent Saint-Cyr, pediu maior apoio internacional para enfrentar a "guerra" que assola seu país.

"Todos os dias, vidas inocentes são ceifadas por balas, fogo e medo. Bairros inteiros desaparecem, obrigando mais de um milhão de pessoas ao exílio interno e destruindo lembranças, investimentos e infraestruturas", descreveu Saint-Cyr.

"Este é o rosto do Haiti hoje: um país em guerra, uma Guernica moderna, uma tragédia humana às portas dos Estados Unidos, a apenas quatro horas de voo daqui!", exclamou na tribuna da ONU em Nova York.

abd/ube/val/mar/db/am

Tópicos relacionados:

crime haiti onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay