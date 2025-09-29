Assine
Internacional

Agência antidrogas dos EUA anuncia grande operação contra cartel mexicano

Repórter
29/09/2025 20:22

A agência de combate às drogas dos Estados Unidos (DEA) anunciou, nesta segunda-feira (29), uma grande operação contra o cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, que resultou em 670 pessoas detidas e 22 toneladas de cocaína apreendidas, em menos de uma semana.

A operação foi realizada entre os dias 22 e 26 de setembro dentro e fora dos Estados Unidos, com a apreensão de 92,4 quilos de fentanil, mais de um milhão de pílulas falsificadas, 6,6 toneladas de metanfetaminas, 33 quilos de heroína e 244 armas.

O cartel Jalisco Nueva Generación é considerado uma "organização terrorista" pelo governo de Donald Trump. É um cartel "responsável por inundar os Estados Unidos com fentanil" e por "violência em todo" o país, advertiu o comunicado oficial.

Qualquer pista que conduza à detenção do líder do cartel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", será recompensada com 15 milhões de dólares (79,8 milhões de reais, na cotação atual), lembrou o texto.

