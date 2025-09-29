Wembanyama se diz pronto para voltar: 'Ninguém treinou como eu neste verão'

Longe das quadras desde fevereiro, o fenômeno francês Victor Wembanyama disse nesta segunda-feira (29) que está ansioso pela temporada da NBA após alguns meses de treinamento "brutal".

O pivô, considerado o jogador com maior potencial na liga norte-americana de basquete, recebeu alta médica para estrear na temporada com o San Antonio Spurs no dia 22 de outubro, em Dallas.

A última aparição do gigante de 2,24 metros de altura foi em meados de fevereiro, em sua estreia no All Star Game.

Ao voltar desse Jogo das Estrelas em São Francisco, o francês foi diagnosticado com um coágulo sanguíneo no ombro direito que o tirou abruptamente das quadras, após uma temporada em que teve médias de 24,3 pontos, 11 rebotes e 3,8 tocos em 46 jogos.

"Essa experiência mudou minha vida", relembrou 'Wemby' durante o 'media day', o dia de entrevistas à imprensa dos Spurs, em seu centro de treinamento, ao norte da cidade texana.

"Passei muito tempo no hospital, cercado por médicos, ouvindo mais notícias ruins do que esperava. Mas acho que será benéfico a longo prazo", disse o jogador de 21 anos.

Ele retomou os treinos de contato em julho para sua terceira temporada na liga, onde liderará um time jovem que terminou em antepenúltimo lugar na Conferência Oeste.

Para se concentrar em sua recuperação, Wembanyama desistiu de participar do Eurobasket com a seleção francesa, que teve um desempenho decepcionante e foi eliminada nas oitavas de final.

"Meu treinamento foi brutal neste verão", avisou Wembanyama. "A primeira coisa foi recuperar minhas habilidades e depois trabalhar no desenvolvimento. Posso garantir que ninguém treinou como eu neste verão".

"O progresso é simplesmente incrível. Me sinto melhor. Pareço mais forte e a balança diz que estou mais pesado. Então, tudo é um sinal verde", enfatizou.

