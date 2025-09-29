Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que acordo sobre Gaza está 'muito perto' e agradece apoio de Netanyahu

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/09/2025 15:56

compartilhe

Siga no

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (29), que a aprovação de seu plano para Gaza está "muito perto" e agradeceu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por seu apoio para pôr fim a quase dois anos de guerra.

"Estamos no mínimo muito, muito perto (...) E quero agradecer a Bibi por realmente se envolver e fazer um trabalho", disse Trump a jornalistas, referindo-se a Netanyahu por seu apelido.

jz/ad/mvv/jc

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay