Presidente do Irã diz que país permanecerá no Tratado de Não Proliferação Nuclear

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, disse nesta sexta-feira (26) que seu país permanecerá dentro do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), mesmo que as sanções da ONU voltem a entrar em vigor neste fim de semana, como é esperado.

"Não temos intenção de abandonar o TNP", afirmou Pezeshkian a jornalistas à margem da Assembleia Geral da ONU, após advertir que as potências estrangeiras buscam "um pretexto superficial para incendiar a região".

