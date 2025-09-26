Assine
Bayern goleia Werder Bremen (4-0) e se mantém 100% na Bundesliga

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/09/2025 18:09

O Bayern de Munique deu continuidade à sua impecável sequência de jogos com a quinta vitória em três jogos, goleando o Werder Bremen por 4 a 0 nesta sexta-feira (26), em uma partida em que Harry Kane marcou duas vezes e chegou aos 100 gols com a camisa da equipe bávara.

Com 15 pontos e 22 gols marcados, tendo sofrido apenas três, o Bayern teve um início de temporada arrasador na Bundesliga, dando confiança à equipe de Vincent Kompany antes da viagem ao Chipre para enfrentar o Paphos na próxima semana, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Na Bundesliga, o Bayern está cinco pontos à frente do segundo colocado Borussia Dortmund, que visita o Mainz (13º) neste sábado.

Jonathan Tah abriu o placar contra o Werder Bremen aos 22 minutos, e Kane ampliou para o time da casa ao converter um pênalti pouco antes do intervalo.

No segundo tempo, o astro inglês voltou a marcar ao finalizar com sucesso um contra-ataque aos 65 minutos, e Konrad Laimer fechou o placar aos 87 minutos, fazendo 4 a 0.

Kane marcou seu 99º e 100º gols pelo Bayern de Munique, em sua 104ª partida pelo clube, ao qual chegou antes da temporada 2023-2024.

Na artilharia, Kane agora lidera com 10 gols, seis à frente do grupo de jogadores empatados em segundo lugar.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - Werder Bremen 4 - 0

- Sábado:

(10h30) Heidenheim - Augsburg

St Pauli - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - RB Leipzig

Mainz - Borussia Dortmund

(13h30) B. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(10h30) Freiburg - Hoffenheim

(12h30) Colônia - Stuttgart

(14h30) Union Berlin - Hamburgo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 15 5 5 0 0 22 3 19

2. Borussia Dortmund 10 4 3 1 0 9 3 6

3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1

4. Colônia 7 4 2 1 1 9 7 2

5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

6. Eintracht Frankfurt 6 4 2 0 2 11 9 2

7. Freiburg 6 4 2 0 2 8 8 0

8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2

10. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3

11. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 8 7 1

12. Wolfsburg 5 4 1 2 1 7 6 1

13. Mainz 4 4 1 1 2 5 4 1

14. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6

15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

16. Augsburg 3 4 1 0 3 7 10 -3

17. B. Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5

18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7

./bds/tba/dr/ma/aam

Tópicos relacionados:

fbl ger

