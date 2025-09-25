Bayern abre 5ª rodada da Bundesliga em clássico contra Werder Bremen

O Bayern de Munique abre a quinta rodada da Bundesliga nesta sexta-feira (25), ao receber o Werder Bremen na Allianz Arena, com Luis Díaz desfrutando de um ótimo início de temporada, ofuscado pelos números colossais de seu companheiro de ataque, Harry Kane.

Com quatro gols e duas assistências em sete partidas em todas as competições, os primeiros passos do atacante colombiano na Alemanha podem ser descritos como bem-sucedidos, com o gigante bávaro liderando a Bundesliga com 100% de aproveitamento, a conquista da Supercopa da Alemanha e o bom início na Liga dos Campeões com uma vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes.

Quando o colombiano trocou o Liverpool pelo Bayern de Munique em julho, ele já sabia que seria parceiro de um dos melhores atacantes do mundo, o inglês Harry Kane.

Mas, para o benefício de um Bayern que mantém um início de temporada impecável, os números do ex-jogador do Tottenham eclipsam qualquer outro nome de destaque.

O atacante inglês de 32 anos tem 98 gols em 103 jogos pelo Bayern, clube ao qual chegou em agosto de 2023. Ele terminou suas duas primeiras temporadas na Alemanha como artilheiro e, na atual, já marcou 13 gols em sete jogos, incluindo todas as competições (8 gols em 4 jogos da Bundesliga).

Se marcar seu 100º gol nesta sexta-feira, Kane se tornará o jogador que precisou de menos partidas para atingir a marca de três dígitos por um único clube entre as principais ligas europeias.

Esses números inevitavelmente relegam o restante do elenco a um papel secundário.

Mas Luis Díaz terá a oportunidade de se consolidar ainda mais como o melhor parceiro de Kane na sexta-feira, em um clássico da Bundesliga. Será a 117ª partida entre Bayern e Werder Bremen no campeonato alemão.

O time da Baviera perdeu apenas um dos últimos 31 confrontos na Bundesliga contra o conjunto de Bremen, em janeiro de 2024.

Apenas dois pontos atrás do Bayern, o Borussia Dortmund buscará a quarta vitória consecutiva no campeonato na visita ao Mainz (13º) no sábado.

--- Programação da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília)

- Sexta-feira:

(15h30) Bayern de Munique - Werder Bremen

- Sábado:

(10h30) Heidenheim - Augsburg

St Pauli - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - RB Leipzig

Mainz - Borussia Dortmund

(13h30) B. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(10h30) Freiburg - Hoffenheim

(12h30) Colônia - Stuttgart

(14h30) Union Berlin - Hamburgo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 12 4 4 0 0 18 3 15

2. Borussia Dortmund 10 4 3 1 0 9 3 6

3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1

4. Colônia 7 4 2 1 1 9 7 2

5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

6. Eintracht Frankfurt 6 4 2 0 2 11 9 2

7. Freiburg 6 4 2 0 2 8 8 0

8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2

10. Union Berlin 6 4 2 0 2 8 11 -3

11. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 8 7 1

12. Wolfsburg 5 4 1 2 1 7 6 1

13. Mainz 4 4 1 1 2 5 4 1

14. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2

15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

16. Augsburg 3 4 1 0 3 7 10 -3

17. B. Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5

18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7

