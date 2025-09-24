Assine
Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis por prolongar conflito

AFP
AFP
24/09/2025 16:03

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, disse nesta quarta-feira (24) ao seu homólogo americano, Marco Rubio, que Kiev e os países europeus são responsáveis por prolongar o conflito na Ucrânia, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Em uma reunião com Rubio à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, Lavrov "destacou o caráter inaceitável dos planos promovidos por Kiev e por algumas capitais europeias destinados a prolongar o conflito", disse.

