Líder sírio diz à ONU que ações israelenses podem causar 'novas crises' na região

AFP
AFP
Repórter
24/09/2025 14:42

O líder da Síria, Ahmed al Sharaa, alertou nesta quarta-feira (24) em um discurso na ONU que as incursões israelenses no território sírio poderiam gerar "novas crises" no Oriente Médio. 

"As políticas israelenses contradizem a posição internacional de apoio à Síria, o que ameaça provocar novas crises e conflitos em nossa região", declarou o presidente, o primeiro líder sírio a se dirigir à ONU desde 1967.

