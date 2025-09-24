Assine
ONU exige fim dos ataques contra flotilha humanitária que navega para Gaza

24/09/2025 11:57

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta quarta-feira (24) o fim dos "ataques" contra a flotilha que se dirige à Faixa de Gaza, solicitando uma investigação "independente".

"Deve ser realizada uma investigação independente, imparcial e exaustiva sobre os ataques e o assédio que foram denunciados", declarou um porta-voz do Alto Comissariado, Thameen Al Kheetan, enquanto os ativistas pró palestinos da frota afirmam ter sido alvo de "explosões e múltiplos drones" frente à Grécia.

"Estes ataques devem cessar e os responsáveis destas violações devem prestar contas", acrescentou.

A flotilha, que zarpou no início do mês de Barcelona, já havia denunciado os ataques com drones frente à Tunísia.

"Os ataques e as ameaças contra aqueles que tentam ajuda e apoiar as centenas de milhares de pessoas em Gaza que sofrem de fome e desnutrição desafiam qualquer compreensão", afirmou Al Kheetan.

Entre os membros da frota estão ativistas pró-palestina, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg e o ativista brasileiro Thiago Ávila.

As embarcações têm a intenção de chegar à Gaza para fornecer ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense", depois de duas tentativas bloqueadas por Israel em junho e julho.

Israel afirmou na segunda-feira que não permitiria que as embarcações chegassem em Gaza, que se encontra em situação de guerra, propondo-lhes atracar em Ashkelon, mais ao norte deste território.

