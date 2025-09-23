Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Macron diz a Trump que solução militar 'não funciona' para derrotar Hamas em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/09/2025 17:23

compartilhe

Siga no

A solução militar "não funciona" para derrotar o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, ao seu homólogo americano, Donald Trump, nesta terça-feira (23), no início de uma reunião bilateral à qual assistiram alguns jornalistas, incluindo a AFP.

Os israelenses "eliminaram os principais líderes do Hamas (...) É uma grande conquista, mas, ao mesmo tempo, há tantos combatentes do Hamas quanto no primeiro dia", declarou Macron.

"Portanto, isso não funciona para desmantelar o Hamas. Não é o caminho certo. Precisamos de um processo abrangente e estamos trabalhando arduamente para o dia de amanhã", concluiu.

fff-sct/gw/md/ad/db/lm/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua franca russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay