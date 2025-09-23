Macron diz a Trump que solução militar 'não funciona' para derrotar Hamas em Gaza

A solução militar "não funciona" para derrotar o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, ao seu homólogo americano, Donald Trump, nesta terça-feira (23), no início de uma reunião bilateral à qual assistiram alguns jornalistas, incluindo a AFP.

Os israelenses "eliminaram os principais líderes do Hamas (...) É uma grande conquista, mas, ao mesmo tempo, há tantos combatentes do Hamas quanto no primeiro dia", declarou Macron.

"Portanto, isso não funciona para desmantelar o Hamas. Não é o caminho certo. Precisamos de um processo abrangente e estamos trabalhando arduamente para o dia de amanhã", concluiu.

