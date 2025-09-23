Assine
Internacional

Madueke sofre lesão no joelho e aumenta lista de desfalques do Arsenal

Repórter
23/09/2025 17:05

O atacante Noni Madueke, do Arsenal, sofreu uma lesão no joelho e aumentou a lista de desfalques do time londrino neste início de temporada, informou o técnico Mikel Arteta nesta terça-feira (23).

O jogador de 23 anos se machucou no primeiro tempo e foi substituído no intervalo durante o empate em 1 a 1 com o Manchester City, no último domingo, pelo Campeonato Inglês.

"Parece que ele vai ficar fora por algumas semanas, vai ter que fazer uma ressonância. Ele sentiu algo no início do jogo e tentou continuar", declarou Arteta em entrevista coletiva antes do jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Port Vale (3ª divisão).

Segundo a imprensa britânica, que cita fontes internas do clube, Madueke deve ficar afastado por um período de seis a oito semanas. Caso esse prognóstico se confirme, o retorno deverá acontecer em casa, contra o Bayern de Munique, no dia 26 de novembro, pela Liga dos Campeões.

Os 'Gunners' já têm outros dois desfalques no ataque, o brasileiro Gabriel Jesus e o alemão Kai Havertz, ambos com lesões no joelho. O capitão da equipe, o norueguês Martin Odegaard, com dores no ombro, também não enfrentou o Manchester City.

Contratado em julho, Madueke chegou ao Arsenal contestado por ser ex-jogador do rival Chelsea, mas acabou conquistando a confiança da torcida com suas boas atuações.

